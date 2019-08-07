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  4. 07 Ağustos 2019 22:25

Yine düğün yine maganda ! Yaralılar var

Samsun'un Bafra ilçesine bir düğünde tabanca ile ateş açılması sonucu kurşunların isabet ettiği 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Yine düğün yine maganda ! Yaralılar var
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Samsun'un Bafra ilçesinde, H.Ç.'nin isimli bir kişinin düğünde tabanca ile ateş açması sonucu kurşunların isabet ettiği C.T. ve M.V. yaralandı. Yaralılar hastanede tedaviye alınırken, H.Ç. gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Örencik Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre düğünde havaya ateş eden H.Ç.’nin tabancasından çıkan kurşunlar, davetli C.T. ve M.V.’ye isabet etti. Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan C.T., yapılan ilk müdahalenin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesine sevk edildi. H.S. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

DHA

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