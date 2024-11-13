  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Aldatıldığını düşündü, silahla evi bastı: 1 kişi öldü

Yine Esenyurt, yine olay: Aldatıldığını düşündü, silahla evi bastı: 1 kişi öldü

Güncelleme:

İstanbul Esenyurt'ta bir kişi birlikte yaşadığı kadının kendisini aldattığı düşünerek eve elinde silahla geldi. O sırada evde olan bir başka kişi kaçmak isterken apartman boşluğuna düşerek hayatını kaybetti.

Olay, 6 Kasım Çarşamba günü Selahattin Eyyubi Mahallesi 1549 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, C.K. (37) ile N.B (34) 8 yıldır birlikte yaşıyordu. Seyyar satıcılık yapan C.K. işe gitme bahanesiyle çıktığı eve kısa bir süre sonra elinde silahla geri döndü ve aldatıldığı gerekçesiyle kapıya defalarca tekme attı. Bu sırada evde bulunan S. A. (44) 3'üncü kattan kaçmak isterken bahçeye düştü. C.K., elinde silahla evdeki kişiyi ararken, S.A.'nın apartman boşluğunda hareketsiz yattığını gördü. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri S.A.'nın hayatını kaybettiğini belirlerken C.K. ve N. B. gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)

DHA

Etiketler esenyurt silahlı baskın birlikte yaşadığı kadın
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
35 taksici aynı bölgede ölü olarak bulundu! 35 taksici aynı bölgede ölü olarak bulundu! MHP'den yeni hamle: ''Bazen, en yakınınız bile anlamaz sizi'' MHP'den yeni hamle: ''Bazen, en yakınınız bile anlamaz sizi'' Trump Elon Musk'ın kripto para piyasasını karıştıracak görevini açıkladı Trump Elon Musk'ın kripto para piyasasını karıştıracak görevini açıkladı Türkiye'de 2 ünlü markanın balı da sahte çıktı Türkiye'de 2 ünlü markanın balı da sahte çıktı Kışlıklar hazır mı ? Kuvvetli yağışlar başlıyor! Meteoroloji bu illerimizi uyardı Kışlıklar hazır mı ? Kuvvetli yağışlar başlıyor! Meteoroloji bu illerimizi uyardı Beyonca üniversitede ders olarak okutulacak Beyonca üniversitede ders olarak okutulacak Hadise ''erotizm'' sansürünü sahnede böyle deldi Hadise ''erotizm'' sansürünü sahnede böyle deldi Eski Cumhurbaşkanı Sezer’in torunu silahın önüne atladı Eski Cumhurbaşkanı Sezer’in torunu silahın önüne atladı Türk iş insanı Dünyanın En Güçlüleri listesine girmeyi başardı! Türk iş insanı Dünyanın En Güçlüleri listesine girmeyi başardı! Nasuh Mahruki’nin evine polis baskını Nasuh Mahruki’nin evine polis baskını
Elon Musk'ın ''elektrikli kamyonu'' Ankara'da... Elon Musk'ın ''elektrikli kamyonu'' Ankara'da... Yazıklar olsun: Milletin acısını bedava siyaset ilan etti! Yazıklar olsun: Milletin acısını bedava siyaset ilan etti! 18 yaşındaki genç balerin evinde ölü olarak bulundu 18 yaşındaki genç balerin evinde ölü olarak bulundu Dünyaca ünlü şarkıcı bir deri bir kemik kaldı Dünyaca ünlü şarkıcı bir deri bir kemik kaldı