Yine eski eş dehşeti! Sokak ortasında katletti

Mersin'in Silifke ilçesinde Muzaffer T. (46), boşandığı Filiz S. (32) ile onun sevgilisi olduğu öne sürülen Ramazan Ü.'yü (45) pompalı tüfekle öldürüp aynı silahla yaşamına son verdi.

Olay, Göksu Mahallesi Celal Bayar Caddesi Adliye Lojmanları yakınlarında meydana geldi. Muzaffer T., bir süre önce boşandığı Filiz S. ve onun sevgilisi olduğu iddia edilen Ramazan Ü.'yü takip etmeye başladı. Bu sabah pompalı tüfekle evinden çıkan Muzaffer T., Filiz S. ve Ramazan Ü.'nün sokakta önünü kesti. Taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Muzaffer Taş, pompalı tüfeği Filiz S. ve Ramazan Ü.'ye doğrultup ateşledi. Saçmaların isabet ettiği Filiz S. ve Ramazan Ü. kanlar içinde yere yığılırken, Muzaffer T., bu kez silahı kendisine doğrultup tetiği çekti.

Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Ramazan Ü. ve Muzaffer T.'ın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Ambulansla Silifke Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Filiz S. da doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.

Ölen 3 kişinin cansız bedenleri, yapılan incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı.