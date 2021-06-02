Yine ''günaydın'' diyemedik: 1 şehit, 5 yaralı!

Bitlis’in Tatvan ilçesinde icra edilen operasyonda çıkan çatışmada güvenlik korucusu şehit düştü, 5 asker ise yaralandı.

Bitlis İl Jandarma Komutanlığı tarafından Bitlis’in Tatvan ilçesine bağlı Anadere Köyü kırsalında icra edilen operasyon esnasında çıkan çatışmada 1 güvenlik korucusu şehit düştü, 5 asker ise yaralandı.

Alınan bilgilere göre; İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca, Tatvan İlçesi Anadere Köyü kırsalında icra edilmekte olan “Eren-11 Şehit J.Asb.Kd.Üçvş. Hakan TOYDEMİR 2021-63” operasyon faaliyeti esnasında çıkan çatışmada; Bitlis İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli Güvenlik Korucusu şehit düştü, 5 Jandarma personeli ise yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla çatışma bölgesinden alınarak Tatvan Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Öte yandan; yaşanan çatışma sonrası bölgeye çok sayıda güvenlik gücü ve askeri araç sevk edildi. Çatışma bölgesinden kaçan teröristlerin etkisiz hale getirmek için ise bölgeye hava destekli operasyon başlatıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Çıkan çatışmada, İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli kahraman 1 güvenlik korucusu şehit olmuş, 5 jandarma personelimiz ise yaralanmıştır. Yaralılar Tatvan Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmıştır. Çatışma bölgesinden kaçan bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek için hava destekli operasyon icra edilmektedir."

Açıklamada, güvenlik güçlerinin bölge halkının da desteği ile huzur ve güveni sağlamak amacıyla il genelinde operasyonlarını artırarak terör mücadeleyi kararlılıkla sürdürdüğü kaydedildi.