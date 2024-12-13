Yine ''günaydın'' diyemedik: Bir kadın cinayeti daha: Boğarak öldürüp polise teslim oldu

Türkiye yeni güne de yine bir kadın cinayetiyle başladı. Osmaniye'de eşini boğarak öldüren bir kişi karakola giderek polise teslim oldu.

Olay, gece saatlerinde Mevlana Mahallesi'nde meydana geldi. Ş.K., henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı işi H.K.'yı boğarak öldürdü. Olayın ardından, polis merkezine giden cinayet şüphelisi koca, eşini öldürdüğünü söyleyip, teslim oldu. Şüphelinin itirafı üzerine eve giden polis ve sağlık ekipleri, H.K.'nın cansız bedeniyle karşılaştı. Polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından H.K.'nın cenazesini otopsi için morga kaldırdı. Gözaltına alınan cinayet şüphelisi kocanın, polisteki sorgusu devam ediyor. (DHA) DHA