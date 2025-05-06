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  4. Yine İstanbul, yine Esenyurt, yine olay: Mahalle savaş alanına döndü!

Yine İstanbul, yine Esenyurt, yine olay: Mahalle savaş alanına döndü

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İstanbul'da suç ilçesi haline dönüşe Esenyurt'ta yol verme tartışması nedeniyle başlayan kavgada mahalle bir anda karıştı. Sopaların havada uçuştuğu kavgada pompalı tüfekle ateş edildi. O anlar kameraya yansıdı.

Edinilen bilgilere göre olay, Pınar Mahallesi'nde yaşandı. Yol verme nedeniyle başlayan tartışma bir anda büyüdü. Tarafların yakınlarının da olaya müdahil olmasıyla mahalle savaş alanına döndü.

Taraflar sopalarla birbirine saldırırken, bu sırada pompalı tüfekle ateş edildi. 

Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polis edildi. Kavgada hafif yaralananlara sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti. 

Polis olaya karışan şahısları gözaltına aldı.

İHA

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Etiketler esenyurt kavga mahalleli pompalı tüfek yol verme
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