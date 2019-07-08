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  4. 08 Temmuz 2019 07:20

Yine İstanbul yine maganda dehşeti !

İstanbul Şişli'de iki kişi trafikte tartıştıkları sürücüye tekme tokat asldırdı. Çevredekilerin müdahale etmeye çalıştığı saldırganlar bir süre sonra araçlarına binerek olay yerinden uzaklaştı.

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Görüntüler akşam saatlerinde Şişli'de kaydedildi. 34 NV 0729 plakalı otomobil sürücüsü ile 06 BKK 504 plakalı araçta bulunan kişiler arasında bilinmeyen bir nedenle trafikte tartışma çıktı.  Okmeydanı'nda araçlarından inen iki kişi 34 NV 0729 plakalı otomobildeki sürücüyü darp etti. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, görüntülerde şüphelilerin otomobilin ön kapılarını açarak, çift taraflı sürücüye saldırdıkları görülüyor. Yumruklarla sürücüye saldıran şüpheliler araya girmek isteyenlere aldırış etmiyor. Şüphelilerden biri hızını alamayıp, sürücüye tekmeler atıyor. Şüpheliler bir süre sonra çevredekilerin de araya girmesiyle otomobilden uzaklaşıyor.

Şehir magandaları hamile kadının bulunduğu araca saldırdıŞehir magandaları hamile kadının bulunduğu araca saldırdı

 

DHA

trafik , kavga , şişli
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