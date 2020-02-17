Yine kadın cinayeti!

Olay, saat 03.30 sıralarında, Cumayeri'ndeki apartman dairesinde meydana geldi. Ziya P.(28) ile eşi Özlem P. (25), iddiaya göre, bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken Ziya P., ekmek bıçağını alarak, eşine defalarca sapladı. Kadının çığlıklarını duyan komşuların ihbarıyla eve sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde Özlem P.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay sonrası evden kaçan Ziya P. ise polis ekiplerince kısa sürede yakalanıp, gözaltına alındı. Özlem P.'nin cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.