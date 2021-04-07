Yine kapkaççı dehşeti! Metrelerce yerde sürükledi

Adana’da bir kişi, satın almak istediği cep telefonunu çalıp hafif ticari araçla kaçarken, telefonun sahibi ve ablasını yerde sürükledi. 2 yaşındaki çocuk ise şans eseri yara almadan kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre olay, dün saat 10.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesine bağlı Sarıhamzalı Mahallesi'nde meydana geldi.

İKİ KARDEŞİ METRELERCE SÜRÜKLEDİ

Ali İ. (19), ablası Tuğba A.’ın (23) cep telefonunu satmak için internette ilan verdi. Bir süre sonra ismi öğrenilemeyen bir kişi, cep telefonunu almak için Ali İ. ile irtibata geçti. Cep telefonunu satın almak için bin 900 TL’ye anlaşan şüpheli, cep telefonunun olmadığını söyleyip, Ali İ. ile anlaştığı yere plakası olmayan bir hafif ticari araçla geldi. Burada Ali İ. ile bir süre konuşan şüpheli, cep telefonuna bakmak için istedi. Bu sırada Tuğba A. da olay yerine 2 yaşındaki oğlu Miray ile cep telefonuna bakan şahsın yanına geldi. Şahıs cep telefonuna bakarken aracıyla olay yerinden kaçmak istedi. Araca tutunan Tuğba A. ile kardeşi Ali İ., cep telefonunu kaptırmamak için araçtan tutununca metrelerce sürüklendi. 2 yaşındaki çocuk ise şans eseri kurtuldu. Kardeşlerin yaşadığı dehşet anları, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlileri kolundan ve başından yaralanan Tuğba A.’ı, yapılan ilk müdahalesinin ardından Seyhan Devlet Hastanesine götürdü. Olay yerine gelen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.

Ali İ., internet üzerinden telefonu satışa çıkardığını, bir alıcı olduğunu buraya araçla geldiğini telefonu bakmak için istediğini ancak bir süre sonra arabasıyla hareket edince kendisini ve ablasını sürüklediğini söyledi.