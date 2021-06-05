Yine kırmızı ışık ihlali: 4 kişi yaralandı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde meydanda kırmızı ışık ihlali nedeniyle gerçekleşen kazada 4 kişi yaralandı.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Merzifon’da kırmızı ışık ihlali sebebiyle Otogar Kavşağı'nda 2 otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle H.Y.’nin kullandığı otomobil savrularak yan yattı.



Kaza sonrası olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi geldi. Büyük çapta maddi hasar oluşan kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 acil ekiplerince Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kısa süreli trafiğe kapanan yol, araçların çekilmesiyle tekrar trafiğe açıldı.