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Yine koca dehşeti! Karısını cinsel organından vurdu

Yine koca dehşeti! Karısını cinsel organından vurdu

Aydın'ın Didim ilçesinde bir kişi, sosyal medya paylaşımları nedeniyle tartıştığı eşini cinsel organından vurdu. Kadın ağır yaralanırken, saldırgan koca gözaltına alındı.

Didim'de evli ve 2 çocuk sahibi L.G. (30) ve F.G. (22) arasında sosyal medya paylaşımı yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında iddiaya göre karısının sosyal medya paylaşımlarından rahatsız olarak kızan L.G. evde bulunan av tüfeği ile karısı F.G.'yi genital bölgesinden vurup ağır yaralayarak kaçtı.

Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı kadına ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Jandarma ekipleri de olayın ardından kayıplara karışan L.G.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Hastanede tedavi altına alınan F.G.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA

Etiketler aydın didim cinsel organ
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