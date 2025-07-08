Yine milyonluk bir kuyumcu vurgunu Çok sayıda mağdur var

Malatya'da kuyumculuk yapan bir esnafın çok sayıda vatandaşı dolandırarak kayıplara karıştığı iddia edildi.

İddiaya göre, Battalgazi ilçesi Sivas Caddesi üzerinde bulunan Kuyumcular Çarşısı'nda faaliyet gösteren M.T. isimli kuyumcu, çevresinden borç para ve emanet altın aldıktan sonra ortadan kayboldu.

Mağdurlardan M.A., M.T.'ye bir miktar borç verdiğini belirterek, "Kendisine bir süredir ulaşamıyoruz. Ne telefonlarına cevap veriyor ne de iş yerinde bulunuyor mağduruz" dedi.

Bir diğer vatandaş M.Ç. ise emanet bıraktığı altınları almak için kuyumcunun iş yerine gittiğinde, dükkanın boşaltıldığını gördüğünü ve M.T.'ye ulaşamadığını ifade etti.

Vatandaşlar, M.T. hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını kaydederek yetkililerden yardım beklediklerini söyledi.

İHA