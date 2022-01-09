Yine okul yine dayak skandalı! Sınıfta tekme tokat dövdü

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde bir lisede öğrencisini tekme tokat döven öğretmen kameraya yansıdı.

Okulda yaşanan şiddet olaylarına bir yenisi daha eklendi. Sınıfta öğrencisini döven öğretmen cep telefonu kamerasına yansıdı.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesindeki Bostancık Anadolu Lisesi'nde görevli bir öğretmen, ders sırasında öğrencisini dövdü. Öğretmenin öğrenciyi dövdüğü anları başka bir öğrenci ise telefon kamerasıyla kayda aldı.

Öğretmenin öğrenciye birkaç defa tokat atması görüntülerde yer alırken, görüntüler sırasına geçmek için hareketlenen öğrenciye öğretmenin tekme atmasıyla son buldu.

"VALİLİK TAKİP EDECEK"

Öğrencinin darp edilme görüntüsüyle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Gaziantep Valisi Davut Gül, görüntülere ilişkin yasal işlem başlatıldığını duyurdu.

Vali Gül, “Bostancık Anadolu Lisemizdeki bir öğretmenimizin öğrencilere uyguladığı şiddet görüntüleri üzerine yasal işlemler başlatılmış olup, konu valiliğimizce takip edilecektir” ifadelerini kullandı.

İHA