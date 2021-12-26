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  4. Yine pitbull yine dehşet! Küçük çocuğa böyle saldırdı

Yine pitbull yine dehşet! Küçük çocuğa böyle saldırdı

Türkiye, Gaziantep'teki pitbull saldırısını konuşurken benzer bir olay Denizli'de yaşandı. 13 yaşındaki bir çocuk, pitbull cinsi köpeğin saldırısı sonucu yaralandı.

Olay, Zeytinköy Mahallesi, Kozlupınar Caddesi'nde dün akşam saatlerinde yaşandı. Sokakta yürürken İran uyruklu Armin Darban J.'ye, İran uyruklu Amın Mohammad H.'nin (24) tasmasız dolaşan pitbull cinsi köpeği saldırdı. Sağ bacağından ısırılan J.'ye çevredekiler yardım etti. O anlar ise bir evin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, pitbull cinsi köpeğin caddeden geçen J.'ye saldırıp, bacağından ısırma anı yer alıyor. Olay yerine gelen ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve hayati tehlikesi bulunmayan J., ayakta yapılan tedavisinin ardından taburcu edildi.

SAHİBİ GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında pitbull köpek, Denizli Sokak Hayvanları Barınma, Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü. Polis ekipleri de köpeğin sahibi İran uyruklu H.'ı gözaltına aldı. Saldırıya uğrayan J., başıboş köpeğin önce kedilere sonra da kendisine saldırdığını, bacağından ısırdığını ve çok korktuğunu söyledi. Pitbull'un sahibi H. ise köpeğinin bağlı olduğunu ancak tasmasını kopardığını belirtti.

Türkiye'nin konuştuğu pitbull dehşetinde yeni görüntüler ortaya çıktıTürkiye'nin konuştuğu pitbull dehşetinde yeni görüntüler ortaya çıktı3. Sayfa

 

DHA

Etiketler denizli gaziantep pitbull saldırı pitbull saldırısı
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