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  4. 21 Mayıs 2020 07:22

Yine pompalı dehşeti! 17 yaşındaki Ceren'in korkunç ölümü

Manisa'da 17 yaşındaki Ceren , benzin istasyonunda pompalı tüfekle açılan ateş sonucu hayatını kaybetti.

Yine pompalı dehşeti! 17 yaşındaki Ceren'in korkunç ölümü
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Olay İzmir-Ankara Karayolu Taytan Mahallesi yol kavşağında bulunan bir benzin istasyonunda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre arkadaşının kullandığı bir otomobil ile benzin istasyonuna gelen Ceren K., arkadaşı otomobili yıkarken cep telefonu ile henüz tespit edilemeyen bir kişiyle tartıştı.

Bu tartışmanın hemen ardından motosiklet ile benzin istasyonuna gelen ve kimliği tespit edilemeyen bir kişi, uzaktan pompalı tüfekle Ceren K.'a 3 el ateş etti.Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Ceren K., olay yerinde hayatını kaybetti. Polis, şüpheliyi tespit etmek için çalışma başlattı. (İHA)
 

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