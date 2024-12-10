Yine soba faciası: Karı-koca ölü bulundu

İzmir’in Çeşme ilçesinde sobadan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlenen çift hayatını kaybetti.

Olay ilçeye bağlı Germiyan Mahallesi’ndeki bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre M.A. ve S.A. çiftinden haber alamayan yakınları, yaşlı çiftin evine gitti. Kapının açılmamasından dolayı endişe duyan yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çilingir vasıtasıyla evin kapısı açılırken M. ve S.A. çiftinin hareketsiz halde yattıkları görüldü. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede karı-kocanın hayatını kaybettikleri belirlendi.



Yapılan ilk incelemede sobadan çıkan karbonmonoksit gazından öldükleri değerlendirilen M. ve S.A. çiftinin cansız bedenleri morga kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.