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Yine sokak köpeği saldırısı: Küçük çocuk ölümden döndü

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İzmir'de, bir sokak köpeğini severken saldırısına uğrayan 6 yaşındaki çocuk, başı ve kulağından yaralandı.

Olay, 13 Eylül'de saat 16.30 sıralarında, Karabağlar ilçesi Yurdoğlu Mahallesi 3946 Sokak'ta meydana geldi. Cumhuriyet İlkokulu 1'inci Sınıf Öğrencisi Baran L., okul çıkışında annesi Özge L. ile evlerine gitmek üzere yola koyuldu. Yolda, yanlarına bir sokak köpeği geldi. Baran L., köpeğin başını okşayıp, sevmek istedi. Ancak, köpek bir anda L.'e saldırdı. Kulağında 1 santimetrelik yırtık oluşan ve başında yaralanan çocuğu çevredeki bir kişi köpekten kurtardı. Ambulansla Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Baran L.'in başına 4 dikiş atıldı. L., hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Çocuğun ailesi şikayetçi olmadı, ancak olacaklarını söyledi. Öte yandan Baran L.'in köpeğin saldırısına uğradığı o anların bir işyerinin güvenlik kameralarına yansıdığı ortaya çıktı. Görüntülerde başını okşadığı köpeğin çocuğa saldırması, bir vatandaşın araya girerek kurtarması yer alıyor. Görüntülerde ayrıca çocuğun ağlayarak yardım istemesi ve olay yerinden uzaklaştırılması da yer alıyor.

 

DHA

Etiketler izmir sokak köpeği saldırı
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