Yine ulu orta cinsel ilişki rezaleti: Kimseye aldırmadılar

Son dönemde artan sokak ortasında cinsel ilişki rezaletlerinde bu seferki durak Samsun'du... Bir çift kimseye aldırış etmeden sahildeki çimlerin üzerinde cinsel ilişkiye girdi..

Samsun'un Atakum ilçesinde sahilde yine sokak ortasında cinsel ilişki rezaleti yaşandı. Atakum ilçesinde bulunan Kurupelit Yat Limanında çekilen görüntülerde iki kişi kimseye aldırmadan çimlerin üzerinde uygunsuz hareketler yaptı.

Vatandaşlar tarafından cep telefonuyla çekilen görüntülere sosyal medyada tepki yağdı.