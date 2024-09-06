  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Yine ulu orta cinsel ilişki rezaleti: Kimseye aldırmadılar

Yine ulu orta cinsel ilişki rezaleti: Kimseye aldırmadılar

Yine ulu orta cinsel ilişki rezaleti: Kimseye aldırmadılar
Güncelleme:

Son dönemde artan sokak ortasında cinsel ilişki rezaletlerinde bu seferki durak Samsun'du... Bir çift kimseye aldırış etmeden sahildeki çimlerin üzerinde cinsel ilişkiye girdi..

Samsun'un Atakum ilçesinde sahilde yine sokak ortasında cinsel ilişki rezaleti yaşandı. Atakum ilçesinde bulunan Kurupelit Yat Limanında çekilen görüntülerde iki kişi kimseye aldırmadan çimlerin üzerinde uygunsuz hareketler yaptı.

Vatandaşlar tarafından cep telefonuyla çekilen görüntülere sosyal medyada tepki yağdı.

 

 

 

Etiketler sahilde cinsel ilişki cinsel ilişki sokakta cinsel ilişki samsun Atakum
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Prof. Dr. Naci Görür göz göre göre gelecek olan deprem felaketini açıkladı Prof. Dr. Naci Görür göz göre göre gelecek olan deprem felaketini açıkladı Çalıntı araçla polise ateş açtılar: 2 polis yaralandı, saldırı anı kamerada Çalıntı araçla polise ateş açtılar: 2 polis yaralandı, saldırı anı kamerada Düzce'de korkutan deprem Düzce'de korkutan deprem Miss Turkey 2024 adayları belli oldu... İşte 20 yeni Miss Turkey adayı Miss Turkey 2024 adayları belli oldu... İşte 20 yeni Miss Turkey adayı Arnavutköy'de patlayıcı madde paniği: Balıkçılar metal cisim buldu Arnavutköy'de patlayıcı madde paniği: Balıkçılar metal cisim buldu Fethiye'de zincirleme kaza: 6 araç birbirine girdi, ölü ve yaralılar var Fethiye'de zincirleme kaza: 6 araç birbirine girdi, ölü ve yaralılar var Hem suçlu, hem güçlü: Polise ahlaksız teklifte bulunup, gazetecilere saldırdılar Hem suçlu, hem güçlü: Polise ahlaksız teklifte bulunup, gazetecilere saldırdılar Türkiye'nin cennetine 5 günde düşen 50 yıldırım, 5 hektar ormanı küle çevirdi Türkiye'nin cennetine 5 günde düşen 50 yıldırım, 5 hektar ormanı küle çevirdi Türkiye'nin ''kumar oynama yaşı'' açıklandı... İnanamayacaksınız Türkiye'nin ''kumar oynama yaşı'' açıklandı... İnanamayacaksınız Ayça Çağla Altunkaya ile evlenen Acun Ilıcalı'dan ''after party'' itirafı Ayça Çağla Altunkaya ile evlenen Acun Ilıcalı'dan ''after party'' itirafı
Galatasaray Kulübünde olağanüstü toplantı Galatasaray Kulübünde olağanüstü toplantı Devletten yeterli desteği alamayan çiftçiler mesleği bırakıyor Devletten yeterli desteği alamayan çiftçiler mesleği bırakıyor PFDK Galatasaray'a verilen cezayı açıkladı PFDK Galatasaray'a verilen cezayı açıkladı Netanyahu'dan ateşkes iddialarına sert yanıt Netanyahu'dan ateşkes iddialarına sert yanıt Hafta sonu hava nasıl olacak ? Planınızı değiştirin: Sağanaklar geliyor Hafta sonu hava nasıl olacak ? Planınızı değiştirin: Sağanaklar geliyor Reha Muhtar'ın sağlık durumu açıklandı Reha Muhtar'ın sağlık durumu açıklandı HÜRJET'ten Mısır semalarında nefes kesen uçuş HÜRJET'ten Mısır semalarında nefes kesen uçuş