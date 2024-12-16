Yine yolcu otobüsü kazası: Ölü ve yaralılar var
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Isparta'nın Eğirdir ilçesinde yolcu otobüsünün şarampole devrildiği kazada 1 kişi öldü, 18 kişi yaralandı.
Isparta'da bir yolcu otobüsü, Isparta-Eğirdir kara yolu Miskinler mevkisinde şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada bir kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Bölgeye gelerek bilgi alan Isparta Valisi Abdullah Erin, gazetecilere kazada bir kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.
Yaralıların hemen hastanelere sevk edildiğini belirten Erin, "Hastaneye sevk edilen yaralılardan hayati tehlikesi olan yok. Bir vatandaşımız, iç kanama şüphesiyle hastaneye sevk edildi. Diğerlerinin durumu iyi." dedi.
AA/DHA
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