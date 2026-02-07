  1. Anasayfa
Yine zehirlenme vakası: 11 kişi hastaneye kaldırıldı

Güncelleme:

Konya'nın Meram ilçesinde bir apartmanda yapılan haşere ilaçlaması sonrası zehirlenen 11 kişi hastaneye kaldırıldı.

Olay, gece saatlerinde Gödene Mahallesi TOKİ Konutları 2'nci Etap B1 29'uncu blokta meydana geldi. Apartmanın 1'inci katında yapılan haşere ilaçlaması sonrası, apartmanda oturanlardan bazıları ilaç kokusundan rahatsızlanınca zehirlenme şüphesiyle ihbarda bulundu. Bunun üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 6'sı aynı aileden 11 kişi ambulanslarla çevre hastanelere götürüldü. Hastaneye kaldırılanların sağlık durumlarının iyi olduğu olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

DHA

