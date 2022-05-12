Yol kavgasında dehşet saçan Sezer Öztürk'ün cezası belli oldu

Trafikte tartıştığı kişiyi silahla öldüren eski futbolcu Sezer Öztürk, 14 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Sancaktepe'de geçtiğimiz eylül ayında yol verme tartışması yaşadığı Halil İbrahim S.'yi (25) ruhsatsız tabancasıyla öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan futbolcu Sezer Öztürk, "Haksız tahrik altında kasten öldürme", "Haksız tahrik altında olası kastla yaralama" ve "Ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından toplamda 14 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme Öztürk'ün tutukluluk halinin devamına da hükmetti.

Anadolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar Sezer Öztürk ve Ömer G. getirildi. Mütalaaya karşı savunmaların alınmasının ardından mahkeme, sanıklara son sözünü sordu.

'AİLEMİN CANINI KORUDUĞUM İÇİN PİŞMAN DEĞİLİM'

Son sözü sorulan Sezer Öztürk, "İlla haklı olmak için ölmek gerekmiyor. Rahmetliye üzüldüm. Olay bu noktaya geldiği için pişmanım. Ama kendi ve ailemin canını koruduğum için pişman değilim" dedi. Diğer tutuklu sanık Ömer G. ise tahliyesini talep etti.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Sezer Öztürk'ü "Haksız tahrik altında kasten öldürme", "Haksız tahrik altında olası kastla yaralama" ve "Ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından toplamda 14 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme Öztürk'ün tutukluluk halinin devamına da hükmetti. Heyet, Ömer G.'yi ise 5 ayrı suçtan 6 yıl hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme G.'nin tahliyesine de karar verdi.

İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Sancaktepe'de 19 Eylül 2021'de sanıklar Sezer Öztürk'ün yol verme tartışması yaşadığı Halil İbrahim S.'yi arkasından tabancayla koşarak ve hedef gözeterek altı el ateş sonucu öldürdüğü anlatılıyor.

DHA