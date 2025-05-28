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Yol kavgasında silahlar konuştu: 1'i polis 3 yaralı

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Adana'nın Koza ilçesinde yol verme tartışması silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 1'i polis memuru 3 kişi yaralandı.

Olay, ilçeye bağlı Hamam Mahallesi Torunlar mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, otomobiliyle giden 27 yaşındaki polis memuru O.Ç. ile 64 yaşındaki traktör sürücüsü M.Ü. arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma silahlı kavgaya dönüşürken, olayda O.Ç. ile M.Ü. ve onun da yanındaki E.K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Kozan ve İmamoğlu ilçelerindeki devlet hastanelerine kaldırıldı. Durumu ağır olan yaralılardan polis memuru O.Ç. ile M.Ü.'nün Adana'daki hastanelere sevk edildiği bildirildi. Bölgede geniş güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri inceleme yaptı.

İHA

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Etiketler adana kozan yol verme kavgası
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