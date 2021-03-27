Yol kenarında erkek cesedi bulundu

Mersin'in Tarsus ilçesinde otoyol kenarında erkek cesedi bulundu. Cesedin kime ait olduğunun belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

İlçeye bağlı Sayköyü Mahallesi Tarsus Adana Mersin Otoyolu üzerinde yerde hareketsiz yatan kişiyi görenler jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede yerde yatan kişinin hayatını kaybettiği saptandı.



Ceset, yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu’nun morguna götürüldü. Cesedin kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.