  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Yol kenarında erkek cesedi bulundu

Yol kenarında erkek cesedi bulundu

Mersin'in Tarsus ilçesinde otoyol kenarında erkek cesedi bulundu. Cesedin kime ait olduğunun belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

İlçeye bağlı Sayköyü Mahallesi Tarsus Adana Mersin Otoyolu üzerinde yerde hareketsiz yatan kişiyi görenler jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede yerde yatan kişinin hayatını kaybettiği saptandı.

Ceset, yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu’nun morguna götürüldü. Cesedin kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Etiketler tarsus erkek cesedi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Dün atandılar, bugün zammı kaptılar! BİST yönetimine %33 zam
Merve Boluğur'un 'dekoltesine sevgilisinden olay yorum!
Berat Albayrak için bir dikkat çeken iddia daha
Düzce-Zonguldak yolu çöktü
Bilim insanları şaşkın! Van Gölü'nde ''mucize'' keşif
Türkiye'nin konuştuğu ''eltiler'' ortaya çıktı
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan bu sefer müjdeli haberi verdi
Skandal! Meğer Atatürk, Araplar ''rahatsız olduğu için'' silinmiş!
Haklarını alamayan işçiler, cenazede haklarını helal etmedi!
Uçak saltanatına AYM ''dur'' dedi