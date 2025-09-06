Yol kenarında motosikletinin yanında ölü bulundu

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde, yol kenarıda devrilmiş haldeki motosikletinin yanında yatan H.K.'nin (47) yaşamını yitirdiği belirlendi.

Olay, saat 23.30 sıralarında Sultanhisar ilçesi Denizli yolunda meydana geldi. İddiaya göre, H.K., Denizli yolunda plakasız motosikletinin yanında hareketsiz halde bulundu. İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan kontrolde, K.’nun yaşamını yitirdiği belirlendi. K.’nun cansız bedeni, oyaş yerindeki incelemenin ardından morga götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA