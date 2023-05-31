  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Yol kenarında vahşet! Yakılmış 2 ceset bulundu

Yol kenarında vahşet! Yakılmış 2 ceset bulundu

Güncelleme:

Konya - Ankara kara yolunda yol kenarına naylona sarılmış ve yakılmış 2 ceset bulundu.

Konya'nın Kulu ilçesinde yol kenarında naylona sarılıp yakılmış 2 ceset bulundu. Başka bir noktada yakılıp yolun kenarına atıldığı tespit edilen cesetlerden birinin kadına ait olduğu değerlendirillirken, şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor. 

Konya - Ankara kara yolunun 125'inci kilometresinde yer alan Acıkuyu Mahallesi yakınlarında, sabah saatlerinde, naylona sarılıp, yakılmış 2 ceset bulundu. İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaşları 25 ila 30 arasında ve birinin kadına ait olduğu değerlendirilen cesetler otopsi için Kulu Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Jandarma ekipleri, başka bir nokta yakılıp yol kenarına atıldığını tespit ettiği cesetler ile şüphelilerin kimliklerini belirlemek için çalışma başlattı. 

DHA

Etiketler yol kenarı vahşet ceset yakılmışlar naylona sarılı konya
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İhracatçıların Erdoğan'dan talep ettikleri dolar kuru ortaya çıktı
Otomobiliyle kutlama yapanların arasına daldı
Kulisler bu listeyi konuşuyor: İşte yeni kabinede yer alabilecek isimler
Ece Ronay tek celsede boşandı
Zam bekleyen memur, emekli, asgari ücretliye kötü haber
Canlı yayında yeni kabineyi isim isim saydı
Galatasaray şampiyon oldu, Hande Sarıoğlu sosyal medyayı salladı
AK Parti'ye yakın isimden ''seçim öncesi'' itirafları: ''Seçim bitti, rahatça yazabiliriz''
Yaz aylarının kabusu müsilaj geri mi dönüyor?
Fatih Altaylı Kılıçdaroğlu’nun yeni planını açıkladı: ''Kaçınılmaz erken seçim''