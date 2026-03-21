Yol kesip haraç isteyen şehir eşkıyaları dehşet saçtı: 3 kardeşten 1'i öldü
Adana'da yol kesen şehir eşkıyaları, 4 kardeşten para istedi. Yaşanan arbede sırasında bıçaklanan kardeşlerden 1'i öldü, 2'si yaralandı. Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.
Olay, geç saatlerde Merkez Çukurova ilçesi Adnan Menderes Bulvarı’nda meydana geldi. İddiaya göre, birlikte yürüyen 4 kardeşin önü bir grup şüpheli tarafından kesildi.
Para isteyip bıçakla saldırdılar
Zorbalar, kardeşlerden para vermelerini istedi. Gençlerin bu talebe direnmesi üzerine başlayan sözlü tartışma kısa sürede arbedeye dönüştü. Gözü dönmüş saldırganlar, yanlarındaki bıçaklarla kardeşlere acımasızca saldırdı. Olayda E.E. (17), Y.E. (21) ve H.E. (21) vücutlarının çeşitli yerlerinden aldıkları bıçak darbeleriyle kanlar içinde yere yığıldı.
17 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrollerde, henüz 17 yaşında olan E.E.’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan diğer iki kardeş ise ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis 5 şüpheliyi yakaladı
Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, kavgaya karıştığı belirlenen 5 şüpheliye yakalayarak, gözaltına aldı. Soruşturma sürüyor.
DHA
