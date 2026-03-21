Yol kesip haraç isteyen şehir eşkıyaları dehşet saçtı: 3 kardeşten 1'i öldü
Adana'da yol kesen şehir eşkıyaları, 4 kardeşten para istedi. Yaşanan arbede sırasında bıçaklanan kardeşlerden 1'i öldü, 2'si yaralandı. Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, geç saatlerde Merkez Çukurova ilçesi Adnan Menderes Bulvarı’nda meydana geldi. İddiaya göre, birlikte yürüyen 4 kardeşin önü bir grup şüpheli tarafından kesildi.

Para isteyip bıçakla saldırdılar

Zorbalar, kardeşlerden para vermelerini istedi. Gençlerin bu talebe direnmesi üzerine başlayan sözlü tartışma kısa sürede arbedeye dönüştü. Gözü dönmüş saldırganlar, yanlarındaki bıçaklarla kardeşlere acımasızca saldırdı. Olayda E.E. (17), Y.E. (21) ve H.E. (21) vücutlarının çeşitli yerlerinden aldıkları bıçak darbeleriyle kanlar içinde yere yığıldı.

17 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrollerde, henüz 17 yaşında olan E.E.’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan diğer iki kardeş ise ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. 

Polis 5 şüpheliyi yakaladı

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, kavgaya karıştığı belirlenen 5 şüpheliye yakalayarak, gözaltına aldı. Soruşturma sürüyor.

DHA

Benzin ve motorin fiyatı için kontak kapattıracak zam senaryosu
Benzin ve motorin fiyatı için kontak kapattıracak zam senaryosu
Babasının kızı! Kuzey Kore lideri kızının kullandığı tankla gövde gösterisi yaptı
Babasının kızı! Kuzey Kore lideri kızının kullandığı tankla gövde gösterisi yaptı
Osimhen'den taraftarı yıkan haber! Kaçıracağı maçlar belli oldu
Osimhen'den taraftarı yıkan haber! Kaçıracağı maçlar belli oldu
Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran anlar: Tek soruda 3 joker harcadı
Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran anlar: Tek soruda 3 joker harcadı
Genç futbolcu İstanbul'da silahlı saldırıda öldürüldü! Aleyna Kalaycıoğlu gözaltında
Genç futbolcu İstanbul'da silahlı saldırıda öldürüldü! Aleyna Kalaycıoğlu gözaltında
Simge Sağın 4 yıllık aşk orucunu bozdu: İşte ünlü şarkıcının gizemli sevgilisi
Simge Sağın 4 yıllık aşk orucunu bozdu: İşte ünlü şarkıcının gizemli sevgilisi
Rafet El Roman sessiz sedasız nişanlandı! Üçüncü kez evleniyor
Rafet El Roman sessiz sedasız nişanlandı! Üçüncü kez evleniyor
Dolmuşta doğum sürprizi! Sancıları tutan kadın için herkes seferber oldu
Dolmuşta doğum sürprizi! Sancıları tutan kadın için herkes seferber oldu
Etiketler adana gasp bıçaklı kavga
Baba ile polis oğulları arasında çıkan kavga faciayla bitti Baba ile polis oğulları arasında çıkan kavga faciayla bitti ABD-İran savaşında şok gelişme: Trump ateşkes kapısını kapattı! ABD-İran savaşında şok gelişme: Trump ateşkes kapısını kapattı! Ankara'da metro istasyonunda bıçaklı kavga: Yaralılar var Ankara'da metro istasyonunda bıçaklı kavga: Yaralılar var Diziyi izleyen soluğu burada alıyor: Otellerin doluluk oranı yüzde 99! Diziyi izleyen soluğu burada alıyor: Otellerin doluluk oranı yüzde 99! İsrail bir ülkeye daha saldırdı! Ankara ''Tehlikeli bir tırmanma'' diyerek tepki gösterdi İsrail bir ülkeye daha saldırdı! Ankara ''Tehlikeli bir tırmanma'' diyerek tepki gösterdi İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan nükleer silah açıklaması İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan nükleer silah açıklaması Vahşetin adresi bu kez mezarlık: Eşini öldürüp, baldızını yaraladı! Vahşetin adresi bu kez mezarlık: Eşini öldürüp, baldızını yaraladı! İstanbul'da sağanak sonrası barajların doluluk oranı açıklandı İstanbul'da sağanak sonrası barajların doluluk oranı açıklandı Şampiyonlar Ligi'ne damga vuran Uğurcan Çakır'a 3 talip birden çıktı Şampiyonlar Ligi'ne damga vuran Uğurcan Çakır'a 3 talip birden çıktı Çocukların kavgası katliama dönüştü: Ölü ve yaralılar var! Çocukların kavgası katliama dönüştü: Ölü ve yaralılar var!
Sağanak tüm yurdu saracak! Meteoroloji'den 7 kent için sarı kodlu uyarı Sağanak tüm yurdu saracak! Meteoroloji'den 7 kent için sarı kodlu uyarı Polonya, Irak'taki askerlerini tahliye etti Polonya, Irak'taki askerlerini tahliye etti Ünlü tatil cennetinde marina cehenneme döndü: Lüks yatlar alev alev yandı! Ünlü tatil cennetinde marina cehenneme döndü: Lüks yatlar alev alev yandı! Alkolün etkisindeki esnaf 19 yaşındaki müşterisini öldürdü! Alkolün etkisindeki esnaf 19 yaşındaki müşterisini öldürdü!