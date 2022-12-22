Yol ortasında erkek cesedi bulundu

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 60 yaşındaki Baykal Y., yol ortasında ölü bulundu.

Akşam saatlerinde Tozlu köyünde traktörle ilerleyen vatandaş, yol ortasında yatan bir şahıs ve yol kenarına park edilmiş bir otomobil görerek durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk kontrolün ardından yerde hareketsiz yatan kişinin Tozlu köyünde ikamet eden 60 yaşındaki Baykal Y. olduğu tespit edildi.

Ambulansla Kadirli Devlet Hastanesine kaldırılan Baykal Y.'nin yapılan yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından Baykal Y.'nin cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Y.'nin ne şekilde öldüğü yapılan otopsiden sonra belli olacak. Jandarma olay ile ilgili soruşturma başlattı.