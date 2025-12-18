Yol ortasında yatan adam feci şekilde hayatını kaybetti
Mersin'in Erdemli ilçesinde yolda yatar vaziyetteki E.Y. (59), üzerinden otomobiln geçmesi sonucu hayatını kaybetti.
Kaza, dün akşam saatlerinde Tömük Mahallesi Menderes Caddesi Yeşildere Mezarlığı mevkisinde meydana geldi. M.Y. yönetimindeki otomobil, yolda yatar vaziyetteki E.Y.'nin üzerinden geçti. Sürücünün ihbarı üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, Y.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Y.'nin cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı.
Sürücü M.Y. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
DHA
