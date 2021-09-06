Yola çıkaracaklar dikkat! Trafikte ''yüz yüze eğitim'' yoğunluğu başladı
İstanbul’da okullarında açılmasıyla birlikte erken saatlerden itibaren trafik yoğunluğu oluştu. İBB trafik haritasına göre saat 07.30 itibariyle yoğunluk yüzde 53 olarak ölçüldü.
Okulların da açılmasıyla birlikte İstanbul’da trafik yoğunluğu erken saatlerden itibaren etkili olmaya başladı.
Hem okula yetişmeye çalışan öğrenciler hem de haftanın ilk gününde işe giden araç sürücüleri yollara çıktı.
Sabah saatlerinde bazı bölgelerde etkili olan yağışlarla birlikte trafik yer yer durma noktasına geldi.
İBB trafik haritasına göre saat 07.30 itibariyle yoğunluk yüzde 53 olarak ölçüldü.
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