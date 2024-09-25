Yola çöp atan magandaya anınca ceza: Maganda kamerada

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın Bolu'da başlattığı "yere çöp, izmarit atana ceza" çalışmaları tüm hızıyla sürerken, Özcan, arabasından yola çöp atan bir kişiye 14 bin 407 TL ceza kesildiğini belirterek o anların kamera görüntülerini yayınladı.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın şehri temiz tutmaya yönelik cezaları sürüyor. Parkları ve caddeleri kirleten vatandaşlara yönelik yüz binlerce lira ceza uygulayan Tanju Özcan bir cezayı daha paylaştı.

Arabadan yere çöp attığı tespit edilen şahsa 14 bin 407 TL ceza kesildi. Başkan Tanju Özcan, mobese görüntülerini bu sözleriyle paylaştı.

Özcan paylaşımında "özümüz üzerinizde!!! Şehrin %85’i kameralar aracılığıyla denetlenebiliyor. Öyle arabadan çöpü atıp kaçmak yok. Bu vatandaş 14.407 TL cezayı yedi, geçmiş olsun. Bundan sonra Bolu’da yere çöp atmayı düşünen 10 kere daha düşünsün." ifadelerini kullandı.