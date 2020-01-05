Yola fırlayan köpek faciaya yol açtı: 2 ölü, 9 yaralı

Kaza, saat 10.00 sıralarında Salihli- Alaşehir karayolu Örnekköy mevkisinde meydana geldi. Alaşehir yönüne giden İbrahim Tufan (45), aniden yola fırlayan köpeğe çarpmamak için yönetimindeki 07 FUN 25 plakalı minibüsle ani manevra yaptı. Bu sırada kontrolden çıkan minibüs şarampole yuvarlandı. Kazada minibüsteki Gamze Çiftçi (35) ile Muzaffer Kurt (55) yaşamını yitirdi, sürücü İbrahim Tufan'ın da aralarında bulunduğu 9 kişi yaralandı.

Yaralılar, bölgeye sevk edilen ambulanslarla Salihli ve Alaşehir'deki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. 9 yaralıdan 4'ünün ise sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Minibüstekilerin Denizli'deki akrabalarını ziyaret etmek için Balıkesir'in Burhaniye ilçesinden yola çıktıkları belirtildi.

SÜRÜCÜ: HIZIM ÇOK YÜKSEK DEĞİLDİ

Kazayı hafif yaralı atlatan minibüs sürücüsü İbrahim Tufan (45), "Hızım çok yüksek değildi. Önüme birden köpek fırlayınca çarpmamak için aniden direksiyonu kırınca hakimiyeti kaybettim" dedi.

Kaza nedeniyle yolun Salihli- Alaşehir yönünde ulaşım, 2 saat tek şeritten kontrollü sağlandı.