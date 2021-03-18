Yolcu dolu otobüsün şoförüne tekme tokat saldırdı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde yolcuların durakta beklemesi gerektiğini söyleyen otobüs şoförünü darp eden şahıs, daha sonra kayıplara karıştı. Yaralanan şoför ise hastanede tedavi altına alındı.

Olay, İzmit ilçesi Turgut Mahallesi Miralay Mümtaz Caddesi üzerindeki bir özel halk otobüsünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 41 J 0294 plakalı otobüsün şoförü Yılmaz D., kimliği tespit edilemeyen bir yolcuyla otobüs içinde tartışma yaşadı. Otobüse binen yolcuyu, durakta beklemesi gerektiği konusunda uyaran Yılmaz D., şahsın saldırısına uğradı. Yılmaz D.'ye tekme tokat saldıran şahıs, daha sonra otobüsten inerek olay yerinden uzaklaştı. Diğer yolcuların ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yılmaz D., sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı. Yılmaz D.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Otobüste yolcu olarak bulunan vatandaşlar ise Yılmaz D.'nin otobüse binen şahsı durakta beklemesi konusunda uyardığını, daha sonra sinirlenen şahsın ise şoföre saldırdığını söyledi.

Yolcunun darp ettiği halk otobüsü şoförü konuştu

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir halk otobüsü şoförü, durak dışında otobüse bindiği için uyardığı yolcu tarafından darp edildi. Hastanelik olan otobüs şoförü, şahsın kendisini işten attırabileceğini dedikten sonra darp ettiğini söyledi.

Olay, İzmit ilçesi Turgut Mahallesi Miralay Mümtaz Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmit şehir içinde sefer yapan 41 J 0294 plakalı özel halk otobüsünün şoförü Yılmaz Dişli (64), caddede seyir halindeyken yol kenarında bulunan bir yolculunun kendisine ikaz etmesi üzerine durdu. Yolcuyu otobüse alan Dişçi, beklediği yere yakın bir yerde durak olduğunu, otobüse oradan binmesi gerektiğini söyledi. Kendisini uyaran otobüs şoförü ile tartışmaya başlayan kimliği belirsiz şahıs aha sonra, Dişli'yi darp etti. Daha sonra otobüsten inen şahıs, olay yerinden koşarak uzaklaştı. Otobüste bulunan yolcular durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Dişli, İzmit Seka Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri kayıplara karışan şahsın yakalanması için çalışma başlattı.

“Bir anda bana yumruk attı, kaçtı”

Tedavi altına alınan Dişli ise olay anını anlattı. Şahsın kendisini önce işten attırmak ile tehdit ettiğini, daha sonra darp ettiğini belirten Dişli, “Ben halk otobüsü şoförüyüm. Vatandaş durak haricinde otobüse binmek istedi ben yine de aldım. Ama durağın biraz ileride olduğunu söyledim. O da ‘durak burası' dedi. Ben arkadaşım durak orası, bak dedim. Sonra, ‘ben Tahir Büyükakın'ın arkadaşıyım, seni işinden attırırım' dedi. Ben de hayırdır, neden beni işimden attıracaksın dedim. O sırada ben durakta durdum. Bir anda bana yumruk attı, kaçtı. Şu anda iyiyim” dedi.