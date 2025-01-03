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Yolcu midibüsü otomobille çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

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Balıkesir'de yolcu midibüsünün otomobile çarptığı kazada 2 kişi öldü, 31 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında, Balıkesir-Kepsut kara yolunda meydana geldi. Balıkesir-Dursunbey seferini yapan 10 VZ 975 plakalı yolcu midibüsü, kontrolsüz şekilde ana yola çıkan 10 F 4728 plakalı otomobile çarptı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi de yaralandı. 

Kazanın ardından bölgeye Kepsut İtfaiye Grup Amirliği'nden 2 araç ve 7 personel, Karesi Grup Amirliği'nden ise 2 araç, 6 personel sevk edildi. Ekipler, midibüs şoförü C.D.'nin de aralarında bulunduğu 20 kişi ve ağır yaralanan otomobil sürücüsü E.K. ile ölen 2 kişinin cansız bedenini, bulundukları yerden çıkardı. Toplam 21 yaralı, Balıkesir'deki çeşitli hastanelere kaldırılıp, tedaviye alındı. 

Balıkesir'de yolcu midibüsünün otomobile çarptığı kazada 2 kişi öldü, 31 kişi de yaralandı.

 

DHA

Etiketler balıkesir yolcu midibüüs otomobil trafik kazası
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