Yolcu minibüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var

Malatya'da yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu 1'i ağır 15 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Çelikhan-Malatya yolu üzerindeki Kozluk Mahallesi'nde meydana geldi. T.N.'nin kontrolünü yitirdiği yolcu minibüsü devrildi. Kazada minibüs sürücüsü ve 14 yolcu yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans, itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Yaralılar kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA