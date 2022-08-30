  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 17 yaralı

Yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 17 yaralı

Yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 17 yaralı

Ordu'nun Ulubey ilçesinde yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 17 kişi yaralandı.

Ulubey ilçesi Akpınar Mahallesi’nde F.K.’nin kullandığı  yolcu minibüsü ile A.Ç. idaresindeki otomobil çarpıştı.

Kazada 17 kişi yaralandı. Yaralılar çevre hastanelere sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA

Etiketler ordu trafik kazası minibüs
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Atatürk'ün arşivden çıkan fotoğrafları
Cübbeli Ahmet, Caner Taslaman'ı hedef aldı: ''Hüküm vermek bu adama mı kaldı?''
Canlı yayında ilginç anlar: Kedi, yorumcuyu patiledi
Benzine indirim geldi
Dolar zirveye demirledi, euro ve altın baş döndürüyor
Büyük Zafer 100 yaşında! 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun
Selen Görgüzel'den ''Her yer meydanda'' diyen takipçisine olay yanıt
Serenay Sarıkaya'nın derin göğüs dekolteli pozu ile olay oldu
Savaşta kritik eşik: Rus güçlerine karşı saldırı başlattılar!
İşte 30 Ağustos’ta zaferi getiren Atatürk’ün dahiyane savaş planı