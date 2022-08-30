Yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 17 yaralı
Ordu'nun Ulubey ilçesinde yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 17 kişi yaralandı.
Ulubey ilçesi Akpınar Mahallesi’nde F.K.’nin kullandığı yolcu minibüsü ile A.Ç. idaresindeki otomobil çarpıştı.
Kazada 17 kişi yaralandı. Yaralılar çevre hastanelere sevk edildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İHA
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