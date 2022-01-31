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Yolcu minibüsünde korkunç cinayet

Yolcu minibüsünde korkunç cinayet

İzmir'in Buca ilçesinde bir kişi, şoför olarak çalıştığı yolcu minibüsünde husumetlisi tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Olay, saat 14.00 sıralarında Atatürk Mahallesi 63'üncü Sokak'ta meydana geldi. Buca-Kırıklar hattında yolcu taşımacılığı yapan minibüsün şoförü Mehmet E. (63) ile aralarında husumet bulunan A.Ş. tartıştı. Minibüsteki tartışmanın uzamasıyla, iddiaya göre, A.Ş. yanındaki bıçakla E.'ye saldırdı. E., aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içinde kaldı, A.Ş. kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, minibüs şoförü E.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. E.'nin cansız bedeni, polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Polis, olayın ardından kaçan A.Ş.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

 

DHA

Etiketler izmir buca minibüste cinayet
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