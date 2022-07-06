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Yolcu minibüsünden uyuşturucu çıktı

Yolcu minibüsünden uyuşturucu çıktı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde durdurulan yolcu minibüsünde, 1 kişinin üzerinde ve bavulunda yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi.

Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Kurban Bayramı tatili öncesi zehir tacirlerine yönelik çalışma başlattı. Polis ekipleri, Ö.Y. isimli şüphelinin piyasaya uyuşturucu süreceği istihbaratına ulaştı. Bugün akşam saatlerinde ilçe girişinde durdurulan yolcu minibüsündeki bir kişinin üzerinde ve bavulunda yapılan aramada 218 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan Ö.Y.'nin, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. 

Etiketler muğla bodrum uyuşturucu
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