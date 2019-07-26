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  4. 26 Temmuz 2019 09:00

Yolcu otobüsü devrildi: Yaralılar var

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesi yakınlarında yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 13 kişi yaralandı.

Yolcu otobüsü devrildi: Yaralılar var
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Kaza, sabah saatlerinde Sivrihisar-Afyonkarahisar karayolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. Arslan Peker yönetimindeki 34 YK 1038 plakalı Metro Turizm'e ait yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada otobüs şoförü Peker ile 12 yolcu yaralandı. 
İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Eskişehir ve Sivrihisar'daki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

İŞTE KAZADAN GÖRÜNTÜLER:

















DHA

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