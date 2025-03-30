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Yolcu otobüsü otomobille çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında otomobilde bulunan 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Kaza, Manavgat ilçesi Taşkesiği Mahallesinde öğle saatlerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Manavgat'tan Akseki ilçesine seyir halindeki H.Y. (55) idaresindeki 42 HC 731 plakalı yolcu otobüsü karşı yönden gelmekte olan M.Ö. (49) idaresindeki 07 BAH 781 plakalı Kia marka otomobille çarpıştı.

Kaza sonucunda araç sürücüsü sürücü M.Ö. ile aynı araçta yolcu olarak bulunan L.Ö. (80) olay yerinde hayatını kaybetti. Yine aynı otomobil de yolcu olarak bulunan Ü.Ö. (49) , K.Ö. (21), L.Ö. (24), S.Ö. (11) yaralandı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken otobüste yaralanan kimse olmadı. Kazayla ilgili tahkikat başlatılırken otobüs şoförü gözaltına alındı.

İHA

Etiketler antalya Manavgat kaza trafik kazası
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