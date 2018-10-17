Yolcu otobüsü şarampole devrildi: 7 ölü, 24 yaralı

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi yakınlarında, sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü şarampole devrildi. Kazada 7 kişi hayatını kaybederken, 24 kişi de yaralandı.Yaralıların çoğu, kaza sırasında uykuda olduklarını ve sarsıntıyla uyandıklarını söyledi.



Kaza, saat 03.00 sıralarına Kahramanmaraş- Kayseri karayolunun Mehmet Bet Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Kayseri'den Kahramanmaraş'a gelen Çetiner Çetin (34) yönetimindeki, Kamil Koç firmasına ait 55 JA 466 plakalı yolcu otobüsü, bir anda yoldan çıkarak, devrildi. Kazada 7 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 24 kişi de yaralandı.



İhbar üzerine olay yerinde çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla götürüldükleri Kahramanmaraş'taki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Feci kazada Sami Demir, Hüseyin Hint, Şengül Uysal, Selahattin Turan ve Ahmet Karakuş ile kimlikleri henüz belirlenemeyen iki kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Öte yandan, kazada hayatını kaybedenlerden Selahattin Turan'ın asker, Ahmet Karakuş'un ise Şırnak'ta görevli polis memuru olduğu öğrenildi.

ÖLÜM UYKUDA YAKALADI

Yakup Yüksel, kazayı hafif yaralı atlattığını belirterek, "Galiba yağmur yağmıştı, şoförün uykusu gelmişti. Araba, sağ taraftaki şarampole girdi. Oradan çıktı, refüje girip, devrildi" dedi.

Yusuf Yılmaz ise kaza sırasında uyuduğunu ve otobüsün sarsıntısına uyandığını anlatarak, "Otobüs devrildi, sonunda sürüklenerek, durdu. Şarampole yuvarlandı mı, yuvarlanmadı mı; tam emin değilim. Otobüste şoför uyuyor muydu, uyumuyor muydu; bilmiyorum onu" diye konuştu.

Tunahan Yüksel de kazada başından yaralandığını belirterek, "Araba birden kontrolden çıktı ve sağa sola doğru şiddetli bir şekilde savrulmaya başladı. Daha sonra sol tarafının üzerine devrildi ve sürüklendi. Sürüklenme nedeniyle benim kafam yaralandı" dedi.

6 yaralının getirildiği Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Ökkeş Bilal, 1 kişiyi taburcu ettiklerini, 3’ünün yatışını yaptıklarını, 2’sini de acil serviste gözlem altında tuttuklarını belirterek, hayati tehlikelerinin olmadığını söyledi.

Öte yandan kazada hafif yaralanan otobüs sürücüsü Çetiner Çetin de tedavisinin ardından jandarma tarafından gözaltına alındı.