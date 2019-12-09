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  4. 09 Aralık 2019 19:09

Yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: Çok sayıda yaralı var

Erzincan'da yolcu otobüsü, hafif ticari araçla çarpışıp şarampole yuvarlandı. Şarampole yuvarlanan otobüsteki yolculardan ilk belirlemelere göre 15 kişi yaralandı.

Yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: Çok sayıda yaralı var
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Erzincan'da yolcu otobüsünün hafif ticari araç ile çarpışıp devrildiği kazada ilk belirlemelere göre 15 kişi yaralandı.

Sürücüleri henüz belirlenemeyen yolcu otobüsü ile hafif ticari araç, Erzurum-Erzincan kara yolu Üzümlü mevkisindeki Karakaya köyü yol ayrımında çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otobüs şarampole devrildi.

Kazada, ilk belirlemelere göre 15 kişi yaralandı.

Olay sebebiyle bölgeye çok sayıda polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Bazı yaralılar ambulanslarla Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların hastanelere sevk işleminin sürdüğü belirtildi.

Sürücüleri henüz belirlenemeyen 34 BL 8655 plakalı yolcu otobüsü ile 55 LM 785 plakalı hafif ticari araç, Erzurum-Erzincan kara yolu Üzümlü mevkisindeki Karakaya köyü yol ayrımında çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otobüs şarampole devrildi.

Kazada, ilk belirlemelere göre 15 kişi yaralandı.

Olay sebebiyle bölgeye çok sayıda polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

İstanbul'da TEM Otoyolunu kilitleyen kaza!Bazı yaralılar ambulanslarla Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralıların hastanelere sevk işleminin sürdüğü belirtildi

AA

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