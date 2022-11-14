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Yolcu otobüsü sulama kanalına düştü: Çok sayıda yaralı var

Yolcu otobüsü sulama kanalına düştü: Çok sayıda yaralı var
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Adana'nın Karataş ilçesinde otomobilin arkadan çarptığı yolcu minibüsü, sulama kanalına düştü. Kazada 2'si ağır 15 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Tuzla Mahallesi’nde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, aynı yöne giden yolcu minibüsüne arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği minibüs, yol kenarındaki sulama kanalına düştü. Kazada, minibüsteki 15 kişi yaralandı.

Diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

DHA

Etiketler yolcu otobüsü kaza
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