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  4. 27 Temmuz 2017 14:30

Yolcu otobüsü, TIR'a çarptı: 1 ölü, 25 yaralı

Kahramanmaraş'ta yolcu otobüsünün TIR'a çarpması sonucu yaşanan kazada 1 kişi öldü, 25 kişi yaralandı.

Yolcu otobüsü, TIR'a çarptı: 1 ölü, 25 yaralı
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Kahramanmaraş'ta yolcu otobüsünün, önünde ilerleyen TIR'a arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 25 kişi yaralandı.

Kaza, saat 03.45 sıralarında Kahramanmaraş- Gaziantep karayolunun 50'nci kilometresinde meydana geldi. Sürücüsünün adı öğrenilemeyen 21 BH 963 plakalı yolcu otobüsü, önünde ilerleyen 31 YS 476 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada ön bölümü hurdaya dönen otobüste, şoför muavi 25 yaşındaki Süleyman Dorudemir'in de aralarında bulunduğu 25 kişi yaralandı. Otobüsün ön bölümünde sıkışan yaralılar, ihbar üzerine Gaziantep ve Kahramanmaraş'tan gelen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarılıp ambulanslarla hastanelere götürüldü. Acil servislerde tedaviye alınan yaralılardan otobüsün muavini olduğu belirtilen Süleyman Dorudemir, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Dorudemir'in cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna konuldu. Kazada yaralanan diğer şoför ve 24 yolcunun tedavilerinin ise devam ettiği belirtildi.








DHA

yolcu otobüsü , trafik kazası , TIR , kahramanmaraş
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