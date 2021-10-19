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Yolcu otobüsü TIR'a çarptı: 11 yaralı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde otobüsün TIR'a arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 11 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Afyonkarahisar-Antalya karayolu Sandıklı çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, içerisinde 13 kişinin bulunduğu otobüs tıra arkadan çarptı. Çarpma sonrasında otobüste bulunan 11 kişi yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan müdahalenin ardından yaralılar hastaneye sevk edildi.

Öte yandan kazaya karışan otobüsün İstanbul’dan Antalya’nın Alanya ilçesine giden bir tur otobüsü olduğu öğrenildi.

İHA

Etiketler afyonkarahisar yolcu otobüsü tır trafik kazası
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