Yolcu otobüsü TIR'a çarptı: 25 yaralı

Sakarya’nın Arifiye ilçesi D-650 Karayolu'nda şehirler arası yolcu otobüsünün tıra arkadan çarptığı kazada 25 kişi yaralandı.

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde yolcu otobüsünün tıra arkadan çarpması sonucu 25 kişi yaralandı.

Arifiye ilçesi D-650 Karayolu Organize Sanayi Bölgesi mevkii Adapazarı istikametinde meydana gelen olaya göre, H.Y. idaresindeki Tokat- İstanbul seferi yapan 34 FA 4591 plakalı şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüs, aynı istikamette seyir halinde olan Y.M idaresindeki 34 GDA 08 dorse plakalı tıra arkadan çaptı.

Meydana gelen kazada otobüste bulunan 25 kişi yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralıları çeşitli hastanelere sevk edildi. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kazaya karışan otobüste bulunan yolcu Aşır Durgut, “Taksi otobüse korna çaldı, otobüs sağa kaçınca öndeki tırda yavaş gidiyordu arkadan vurdu. Ben 10 numaralı koltuktaydım olayı birebir gördüm. İlk etapta kapılar açılamadı ve ben aracın hava alması için bende çekiçle camları kırdım. İçeride insanlar panik halindeydi. Ben Ankara’dan bindim otobüse Adapazarı otobanından çıktık yola girdik daha otobüs hızını bile alamadı sadece bizi sıkıştıran taksi oldu” dedi.