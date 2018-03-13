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Yolcu otobüsü TIR'a çarptı ! Çok sayıda ölü ve yaralı var
13 Mart 2018 07:29
Yolcu otobüsü TIR'a çarptı ! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Çorum'da yolcu otobüsünün park halindeki TIR'a çarpması sonucu 6kişi öldü, 19 kişi de yaralandı.
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