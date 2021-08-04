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Yolcu otobüsü TIR'a çarptı: Çok sayıda yaralı var

Yolcu otobüsü TIR'a çarptı: Çok sayıda yaralı var

Erzincan'ın Tercan ilçesinde, bir yolcu otobüsünün TIR'a çarptığı kazada 26 kişi yaralandı. Kaza sonrası yol trafiğe kapandı.

Mehmet T. idaresindeki şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüs, sabah saatlerinde Erzincan-Erzurum kara yolunun Tercan ilçesindeki hastane kavşağında, kırmızı ışıkta beklediği belirtilen Hasan K.'nin kullandığı TIR'a arkadan çarptı. Kazada, 45 yolcusu bulunan otobüsteki 26 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 122 Acil Servis ekibi sevk edildi. Yaralılar, gelen sağlık ekiplerince yakındaki Tercan Devlet Hastanesine sevk edildi. Vücudunda ezik ve çizikler oluşan yaralıların genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İzmir'den hareket eden yolcu otobüsünün Ağrı'ya gitmekte olduğu ve olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Kazanın yaşandığı kara yolundaki trafik ise kısmen ulaşıma kapandı. Yoldaki trafik, TIR ile otobüsün yoldan kaldırılmasının ardından normale dönecek.

AA

Etiketler erzincan yolcu otobüsü kaza tır
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