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  4. 06 Ocak 2019 12:30

Yolcu otobüsünde korku dolu dakikalar

İstanbul-Didim seferini gerçekleştiren yolcu otobüsünde şoför, seyir halindeyken kalp krizi geçirdi. Yolculardan biri otobüsü durdurarak facianın önüne geçti. Hastaneye kaldırılan şoför ise kurtarılamadı.

Yolcu otobüsünde korku dolu dakikalar
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İstanbul'dan aldığı yolcuları Didim'e götüren özel bir firmaya ait yolcu otobüsünü, Söke’nin Yenidoğan Mahallesine geldiğinde şoför Abdullah Dizman (60) direksiyon başında rahatsızlandı. Otobüsün sağa sola gittiğini fark eden hostes, çığlık atarak yolculardan yardım istedi. Sürücü Dizman'ın arka koltuğunda oturan yolculardan İsmet Çelen, önce direksiyonun kontrolünü sağladı, daha sonra ise frene basarak otobüsü durdurdu.

 Kalp krizi geçirdiği anlaşılan sürücü Abdullah Dizman, ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Dizman, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılmadı. Büyük bir şok yaşayan yolcular ise, bir başka otobüsle Didim'e gönderildi.

İHA

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