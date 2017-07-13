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  4. 13 Temmuz 2017 12:17

Yolcu otobüsünde yangın dehşeti ! Yaralılar var

Şanlıurfa'da şehirlerarası sefer yapan yolcu otobüsünde yangın çıkması sonucu çok sayıda yolcu yaralandı.

Yolcu otobüsünde yangın dehşeti ! Yaralılar var
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Şanlıurfa'da şehirlerarası sefer yapan yolcu otobüsünde yangın çıktı. Otobüs kullanılmaz hale gelirken çok sayıda yolcu da yaralandı.

Yangın, saat 11.00 sıralarında Şanlıurfa- Mardin karayolunun 40'ıncı kilometresinde meydana geldi. Mardin'e giden yolcu otobüsünde Çobanboğazı Mevkisi'nde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Şoförün yol kenarına çektiği otobüs, kısa sürede alevler içerisinde kaldı. Yolcuların kendi imkanları ve yoldan geçen sürücüler tarafından tahliye edildiği yangın ihbarı üzerine bölgeye  kurtarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Çok sayıda yolcunun yanık nedeniyle yaralandığı yangında otobüs kullanılamaz hale geldi.

DHA

yolcu otobüsü , yangın