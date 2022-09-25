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Yolcu treni Diyarbakır'da raydan çıktı

Yolcu treni Diyarbakır'da raydan çıktı

Diyarbakır-Batman seferini yapan yolcu treninin makine bölümünün ve bir vagonunun raydan çıktı.

Diyarbakır-Batman seferini yapan yolcu treninin makine bölümü ile bir vagonu akşam saatlerinde Bozdemir İstasyonu girişinde raydan çıktı. Kazada yaralanan olmazken, demir yolu ulaşıma kapandı.

 Yolun açılması için bölgeye ekip sevk edilirken, yolcuların kara yolu ile Batman’a gönderileceği belirtildi. Trenin vinçle kaldırılmasının ardından yolun tekrar ulaşıma açılacağı ifade edildi. 

Etiketler Bozdemir İstasyonu yolcu treni diyarbakır bozdemir batman tren raydan çıktı
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