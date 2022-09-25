Yolcu treni Diyarbakır'da raydan çıktı

Rize'den acı haber: 1 asker şehit oldu

Savaşmak istemeyen binlerce Rus, ülkesini terk ediyor

Sosyal medyada viral oldu: ''Putin'in bu askerlerle vay haline''

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